„Auf das trainiert man fünf bis zehn Jahre hin. Und auf einmal ist es dann so weit, einmal zwinkern und plötzlich stehst du da.“ Der 23-jährige Grazer Franz-Josef Lässer war von seiner Nominierung zu den Paralympics in Paris von 28. August bis 8. September regelrecht übermannt. Der Para-Cycler, dem die Phalangen (Fingerglieder) an der linken Hand fehlen, wird erstmals bei Paralympics starten. Er wird das 1000m-Zeitfahren, die 4000m-Einzelverfolgung auf der Bahn sowie das Einzelzeitfahren und Straßenrennen auf der Straße absolvieren.