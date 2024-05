120 Tage sind es noch, bis in Paris die Paralympischen Spiele eröffnet werden. „Sie sind das ,Brot und Spiele‘ der neuen Zeit“, sagt Thomas Frühwirth und lacht. Er macht keinen Hehl daraus, dass er dem pompösen Wettkampf nicht viel abgewinnen kann. Dennoch ist allein der Kampf um Gold die Grundlage seiner sportlichen Existenz, die Basis für Förderungen: „Außerhalb der Spiele hat der Parasport in Österreich keinen Stellenwert. Ob du Weltmeister wirst, interessiert keine S...“, sagt Frühwirth. Durch die Quotenplätze sei der Wettkampf in manchen Klassen nicht optimal besetzt. „Das ist auch beim olympischen Marathon so. Wenn es nach Leistung ginge, wären da nicht vier Kenianer am Start, sondern 20.“