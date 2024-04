Der König wurde entthront. Christian Merli wurde auf „seinem“ Rechberg in die Schranken verwiesen. Nach fünf Siegen ist die Serie gerissen, und auch den Streckenrekord hat der Italiener verloren. „Ich muss das sportlich nehmen“, sagt er, „ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich war sogar schneller als im Vorjahr. Geoffrey Schatz begeisterte bei seinem ersten Auftritt im Almenland die rund 20.000 Zuschauer und unterbot mit einer Zeit von 1:43,424 die Marke von Merli (1:43,575). „Unglaublich“, sagte der Franzose, „ich hätte nie gedacht, dass ich am Rechberg gewinnen kann.“ Schatz hatte den Vorteil der neuen Technik auf seiner Seite. Der Nova NP 01-2 C Honda Turbo kam frisch aus der Werkstatt, der Sieger musste seinen Boliden erst im Training kennenlernen. Sein Honda wurde nach dem neuen Reglement der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) aufgebaut und hat nicht nur rund 60 PS mehr als Merlis Osella FA30 Judd LRM. Er hat auch aerodynamische Vorteile.