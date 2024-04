Unverhofft kommt in der DTM bekanntermaßen oft – wie am Sonntag für das steirische Grasser-Racing-Team im zweiten Lauf der Saison. In Oschersleben raste der Deutsche Luca Engstler für das Team aus Knittelfeld sensationell zum Sieg und profitierte dabei auch von einer idealen Strategie. Von Startplatz vier aus ins Rennen gegangen, war der 24-Jährige nach einem chaotischen Start Dritter, ehe er aufgrund eines Boxenstopps mit folgender Gelber Flagge Zeit gutmachte und das Führungsduo überholte. „Um ehrlich zu sein, hatten wir natürlich viel Glück mit der Gelbphase“, gestand Engstler.