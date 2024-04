Mit zwei erfolgreichen Freiwürfen brachte Matchwinner Zachery Deshon Cooks den UBSC im vierten Spiel des Viertelfinales gegen Wels mit 6:5 in Führung und diese gaben die Grazer nicht mehr aus der Hand. Sukzessiv baute das Team von Trainer Ervin Dragšič den Vorsprung auf maximal 24 Punkte aus. Am Ende bedeutete das 89:73 den Einzug ins Halbfinale. „Unglaublich. Das haben wir uns wirklich verdient“, sagte Sportdirektor Karl Sommer, „mit unserem Budget unter die besten Vier der Liga zu kommen, ist ein Riesenerfolg.“ Cooks war mit 31 Punkten bester Werfer der Partie. Gegner der Grazer im Halbfinale ist Klosterneuburg. „Wir haben nichts zu verlieren. Klosterneuburg ist der Favorit.“ Die Niederösterreicher schalteten im Viertelfinale Kapfenberg aus. Der Kampf um den Finaleinzug beginnt am 5. Mai.