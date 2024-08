Sie sind bereit echte paralympische Profis und genau so formuliert es die 28-jährige Villacherin Julia Sciancalepore auch selbst. Denn sie und ihr Heinrich IV treten bei den am Mittwoch startenden paralympischen Spielen in Paris bereits zum dritten Mal auf der ganz großen Bühne auf. Nach Rio 2016 und Tokio 2021 reist das Gespann also zu den Dressurreit-Bewerben nach Frankreich. „Wir sind jetzt schon richtig abgebrüht, wissen vor so großen Wettkämpfen genau, was zu tun ist. Heinrich IV und ich können ganz gezielt den Fokus setzen“, verrät Sciancalepore, die als Routinier gilt: „In Rio waren wir noch die Neulinge, da war alles noch eine Spur aufregender, jetzt wissen wir ja schon, wie das läuft.“