Simone Biles – mehr muss man nahezu nicht sagen. Mit 27 Jahren ist die gerade einmal 1,42 Meter große US-Amerikanerin die „Grande Dame“ ihres Sports. Und nicht nur das. Turnerin Biles hat ihren Sport nahezu überflügelt. Sie hat ihn geprägt, ist mit 37 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten. Sie hat aber weit mehr als das: Sie hat nicht zuletzt aufgrund ihrer Stärke in ihrer schwächsten Stunden die Grenzen des Sports gesprengt. Die schwache Stunde? Bei den Spielen in Tokio hatte sie dem Druck nicht mehr standgehalten.

„Twisties“ verfolgten sie, wie man das in der Fachsprache nennt, sie verlor bei Drehungen die Orientierung. Für eine Turnerin der Super-GAU. Biles zog während des Wettkampfs zurück, sprach offen über die Probleme, die „Dämonen“, die sie verfolgten. Und gab sich in Behandlung. Zwei Jahre zog sie sich aus dem Sport zurück. Zwei Jahre, in denen sie ihren heutigen Ehemann, den Footballer Jonathan Owens kennenlernte. Über eine Dating-Plattform übrigens, aber eine, in die man nur mittels Einladung kommt. In der Zwischenzeit ist sie verheiratet („Nach meinem ersten Olympiasieg dachte ich nicht, dass es etwas gäbe, was diesen Moment toppen könnte. Meine Hochzeit war so ein Moment“, sagte sie später) und kehrte nach zwei Jahren harter Arbeit zurück in den Sport, der sie prägte und den sie prägte.

Im Vorjahr war sie bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen schon wieder beinahe die Alte, holte vier Mal Gold. Und in Paris will sie bei ihren dritten Spielen wieder ihre Ausnahmestellung demonstrieren. Mit einem neuen Element, das sie darbieten will am Stufenbarren. Es wäre das sechste, das in diesem Sport ihren Namen trägt.

Biles brachte die Halle zum Kochen

Am Sonntag hatte Biles ihren ersten Auftritt. Die Halle in Bercy, die 17.000 Zuschauer fasst, war rappelvoll. Wenn Biles turnt, dann kommen auch Ariana Grande, Tom Cruise oder SnoopDog, die ebenso gebannt zusahen. Und als Biles um 11.36 Uhr erstmals auf den Bildschirmen zu sehen war, kochte sie. Als sie sie betrat, ging die Stimmung schon nahezu über, als die 27-Jährige erstmals Kusshändchen in die Kamera war. Sie, die dem Aufgeben schon nahe war. „Ich wollte schon 500.000 Mal aufgeben, und ohne meine Familie und Freunde hätte ich das auch“, sagte Biles in der Netflix-Doku „Wie Phönix aus der Asche“ über ihre schweren Zeiten.

Nun ist sie wieder da, und wie. Und es ist klar, dass Biles in der Qualifikation jeweils als letzte Turnerin auf das Gerät geht. Dann, wenn alle anderen ihre Übungen schon beendet haben. Es mag Zeichen der Höflichkeit und ihres Respekts vor den Kolleginnen sein, denn sie weiß: Sobald Simone Biles turnt, ist die Halle elektrisiert und ganz auf sie fokussiert. Die Bilanz nach der Qualifikation: Beste beim Sprung, Beste am Boden, Zweitbeste am Schwebebalken und trotz „nur“ Platz acht am Stufenbarren, bei dem damit in den Abendsessions noch das Finale wackelte, die klare Führung im Mehrkampf. Dabei turnte sie offenbar mit einer Verletzung, die Nachrichtenagentur AP berichtet von einer Wadenblessur, die sie sich bei ihrer Bodenübung zugezogen habe. Danach kehrte sie mit einem bandagierten linken Fuß auf das Podium zurück. Doch hinkte sie ihrem Team trotzdem tapfer voraus, als es wieder aus der Halle ging.

Das Fazit: Biles, die mit ihren 27 Jahren die älteste Turnerin in einem Teambewerb seit 72 Jahren (!) ist, kann und wird wohl in Paris weiter Rekorde brechen. Bis zu zehn sind möglich, sagen Statistiker. Und sie? Definiert sich schon lange nicht mehr über den Erfolg – und genießt ihn doch. „Ich bin dankbar, dass ich mein eigenes Ende schreiben darf“, sagte sie. Das Ende, es wird ein glorreiches sein.