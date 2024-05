Wie sagt man so schön: Die gute alte Zeit – früher ist alles besser gewesen. Im Motorsport gibt es besonders viele, die diesen Zeiten nachtrauern. Jene, in denen man Sportwagen noch kilometerweit hören konnte, in denen der Begriff „Benzinbrüder“ wahrlich zutreffend war. Vom 7. bis 9. Juni gibt es die Möglichkeit, diese alten Zeiten neu zu erleben. Beim „Red Bull Classics“ auf dem Ring in Spielberg tummelt sich dann praktisch alles, was einmal Rang und Namen – oder besser: Verbrennermotor und manuelles Schaltgetriebe – hatte. Es soll ein Wochenende für „die ganze Familie“ werden, wie Ring-Chef Erich Wolf in Graz erklärte.