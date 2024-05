Der Grand Prix von Monaco in Monte Carlo wurde von einem heftigen Crash in der ersten Runde zwischen Kevin Magnussen und Sergio Perez überschattet. Verletzt wurde von den Piloten niemand – jedoch ein italienischer Fotograf, wie Videos einen Tag nach dem Rennen zeigen. Nach dem heftigen Aufprall an der Bande flogen Trümmerteile durch die Luft und trafen auch den Italiener, der nach dem Aufprall auf dem Boden liegen blieb und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Von dort kam bald Entwarnung – der Fotograf kam mit Schrammen am Bein relativ glimpflich davon.

Der Sieg ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Monegasse fuhr seinen ersten Heim-Triumph seiner Karriere ein und liegt in der Weltmeisterschaft nur noch 31 Punkte hinter Red-Bull-Ass Max Verstappen.