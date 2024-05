Nach zahlreichen Versuchen feierte Charles Leclerc beim Formel-1-Rennen in Monaco am Sonntag seinen ersten Heimsieg. Der Monegasse raste in seinem Ferrari von der Pole Position aus ungefährdet zum Sieg und ließ sich in Folge feiern. Gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Oscar Piastri (McLaren) und Teamkollege Carlos Sainz, der Dritter wurde, ging es zur feierlichen Siegerehrung mit der Fürstenfamilie.

Augenblicke später wurde es dann feuchtfröhlich. Leclerc und sein Teamchef Frederic Vasseur sprangen nach dem Heimsieg des Monegassen im Hafen ins Meer. Während der Franzose vom Rennsieger hineingestoßen wurde, sprang Leclerc selbst äußerst sehenswert mit einem Köpfler ins Wasser.