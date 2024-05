Das traditionsreiche Rennen in Monaco war noch keine Runde alt, da standen die Boliden bereits zum ersten Mal still. Nach einem heftigen Unfall von Red-Bull-Mann Sergio Perez wurde das Rennen mit der Roten Flagge unterbrochen. Gleich an mehreren Orten krachte es zu Beginn.

Der Mexikaner knallte nach nur wenigen Metern gegen die Wand und zerstörte seinen Boliden komplett. Auch die beiden Haas wurden dabei beschädigt und konnten nicht mehr weiterfahren. In den TV-Bildern war zu sehen, dass Kevin Magnussen das Heck des RB-Boliden erwischte – Perez war in Folge chancenlos. Glücklicherweise blieben die Fahrer bei diesem Crash unverletzt.

Auch Carlos Sainz, der von Platz drei aus ins Rennen gestartet ist, demolierte sein Auto im Duell mit Oscar Piastri. Vor dem Tunnel krachte es zwischen den Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly. Beide beschädigten dabei ihren Boliden.

