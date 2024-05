Schon im ersten Training beim traditionsreichen Grand-Prix-Wochenende in Monaco ging es heiß her. In einer fulminanten Session setzte sich am Ende Lewis Hamilton an die Spitze. Der Brite war am Freitag im Fürstentum knapp schneller als McLaren-Pilot Oscar Piastri (+0,029 Sek.) und Silberpfeil-Teamkollege George Russell (+0,126). Weltmeister Max Verstappen landete auf dem elften Platz (+0,815), allerdings fuhren die Red-Bull- sowie Ferrari-Piloten keine schnelle Runde auf dem weichsten Reifensatz.

Lokalmatador Charles Leclerc wurde im Ferrari trotzdem Fünfter (+0,228) und war damit mehr als eine halbe Sekunde schneller als Verstappen. "Leclerc nimmt uns in Sektor eins zu viel ab. Das Auto ist momentan zu unruhig, aber es schaut von der Optik schlechter aus, als es ist", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF. "Für uns ist nur die Leclerc-Zeit alarmierend."

Für Lacher sorgte das offizielle Endergebnis der Formel 1. Offenbar erlaubten sich die Verantwortlichen einen kleinen Spaß und führten Oscar Piastri als Oscar Piastri-Leclerc. Der Grund dafür ist ein kleiner Spaß zwischen dem Australier und dem Monegassen. Piastri hatte vor dem GP-Wochenende nach monegassischen Wurzeln in seinem Stammbaum gesucht und dies auf Social Media gepostet. Kurzerhand meldete sich Leclerc und bot an, seinen Konkurrenten zu adoptieren. Für die Formel 1 Grund genug, um Piastri mit Doppelnamen zu führen. Die Antwort von Leclerc ließ nicht lange auf sich warten. „Gemischte Gefühle für die Leclerc-Familie in FP1“, kommentierte der Monegasse.