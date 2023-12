Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wurde der Rennkalender für den Red Bull Ring 2024 fixiert. Den Start macht das Red Bull Ring Classics vom 7. bis 9. Juni. Mit dabei sind in Spielberg ausgesuchte Rennserien, wie „The 500 Owners Association Circuit Racing Championship“, „Tourenwagen Golden Ära“, die „CanAm & Sportcars“, die YTTC, die BossGP und NK82-90. Ein absolutes Highlight folgt dann mit der Formel 1, die vom 28. bis 30. Juni in der Obersteiermark gastiert. Erneut werden Zehntausende Fans am Ring erwartet, die Tickets sind heiß begehrt.

Im Hochsommer steigt man dann von vier auf zwei Räder um, kommt die MotoGP wieder nach Spielberg. Die Motorrad-Königsklasse fährt vom 16. bis 18. August und hat wieder ein prall gefülltes Rahmenprogramm zu bieten. Den traditionellen Abschluss macht die DTM vom 27. bis 29. September – mit dem ADAC GT Masters im Gepäck.

Für die ganz großen Motorsportfans gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Erstmals gibt es einen „Season Pass“. Das Ticket öffnet einem die Tore zum Red Bull Classics, Formel 1, MotoGP und DTM. Die limitierten Pässe gibt es in den Kategorien „Standard“ und „Premium“, wobei letztere einen Platz auf der Start-Ziel-Tribüne inklusive reserviertem Parkplatz garantiert. Alle Informationen gibt es unter www.redbullring.com.