Es war vielleicht der emotionalste Moment an diesem Formel 1-Wochenende in Spielberg. Als Corinna Schumacher, die natürlich Gast bei Mercedes war (Sohn Mick Schumacher ist dort Ersatz-Fahrer), in Richtung F1-Motorhome spazierte, stand davor Flavio Briatore. Ausgerechnet in Österreich liefen sich also die Frau von Michael Schumacher und der Italiener zufällig über den Weg. Der damalige Benetton-Teamchef feierte mit dem Deutschen zwei Weltmeisterschaften (1994 und 1995).

Die Begegnung war herzlich, freundschaftlich. Schumacher strahlte und sogar Briatore lächelte. Und vielleicht gar nicht so schlecht für Mick Schumacher. Der 25-Jährige fährt am Mittwoch in Le Castellet (FRA) einen Test mit Jack Doohan. Der Schnellere könnte sich dann das verbleibende Cockpit bei Alpine sichern. Die Chancen dafür sind durchaus realistisch. Zudem: Nach 15 Jahren Abwesenheit kehrt Briatore als Chefberater in die Formel 1 zurück, ausgerechnet beim Alpine Team. Doch der 74-Jährige ist gleichzeitig auch Manager von Doohan tätig.

Während die Schumachers am Rennsonntag nicht mehr in Spielberg zu sehen waren, zeigte sich hingegen Briatore sehr wohl. Er schlängelte sich mit altbekannten Gesichtern wie Gerhard Berger sowie Ron Dennis (Ex-McLaren-Teamchef) durch die Startaufstellung und gab auch Interviews.