Der Ansturm war am Rennsonntag enorm. Im Fahrerlager wimmelte es an geschäftigen Menschen, suchten aber stets den Schatten. Und auch die VIPs ließen sich blicken. Manche undercover und zugeknöpft (nicht wortwörtlich zu nehmen, angesichts der Temperaturen um die 30 Grad). Viele andere zeigten sich freundlich und offen, standen für Selfies, Autogramme oder kurze Plaudereien parat. Wie immer mit einem strahlendem Lächeln schlenderte etwa die zweifache Olympia-Siegerin und Freestyle-Snowboarderin Anna Gasser durch das Paddock. Die Millstätterin ist mit Freund Clemens Millauer am Sonntag früh angereist. „Es ist voll cool hier wieder einmal dabei zu sein. Die Formel 1 ist wirklich ein riesengroßes Erlebnis“, zeigte sich die Kärntnerin begeistert. “Es ist mein zweiter Renn-Besuch in Spielberg, ich kenne mich schon ein bisschen aus. Vor zwei Jahren war meine Premiere.“

Nach Spielberg ist für Gasser vor der intensiven Phase ihres Sommertrainings. „Der Juni ist wie immer komplett trainingsfrei. Da bleibt ein bisschen Zeit für Entspannung. Aber jetzt im Juli gehts wieder los“, erzählt Gasser. Kommende Saison stehe ganz im Zeichen der Olympia-Qualifikation. „Ich möchte unbedingt bei den Spielen 2026 wieder dabei sein. Ich will dieses Thema so schnell wie möglich abhaken und fixieren.“ Ob sie bereits an der Entwicklung neuer Sprünge arbeitet? „Genau jetzt kommt die Zeit dafür. Die kommenden vier Wochen sind extrem wichtig. Wir trainieren dann auf dem Airbag.“

Auch abseits der Neu-Interpretation der Bundeshymne durch Hans Zimmer, wurde für einen exzellenten Beat gesorgt. Auf der Bühne traten etwa DJ Fedde Le Grand, Fast Boy, Morten oder Chartstürmer Toby Romeo auf. Seine einzige große Show in Österreich abseits des „Electric Love Festivals“ trat der Salzburger DJ am Sonntag in der Fanzone auf. „Die Kulisse hier ist schon gewaltig. Als ich heute die Bühne gesehen habe dachte ich mir nur: Woah, das ist ja ein richtiges Festival hier“, sagt der 23-Jährige Tobias Waß, wie Toby Romeo mit bürgerlichem Namen heißt. Er kam mit seinem Papa und Freunden ins Murtal. „Sie sind alle Hardcore-Formel 1-Fans und freuen sich riesig.“

An die Coolness von Gasser und Toby Romeo kamen in Spielberg ob der Hitze nicht viele heran. Am ehesten noch Hollywood-Regisseur George Lucas, Surf-Legende Robby Naish, NBA-Superstar Pascal Siakam, die Skispringer Daniel Tschofenig und Andreas Wellinger, BMX-Profi Senad Grosic, der Freestyle Soccer-Spieler Séan Garnier, Achraf Ait Bouzalim (Gründer des erfolgreichen Streetwear-Labels „6pm“) sowie Tennisspieler Joel Schwärzler. Seitens der Politik war der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler anwesend. Gasser sprach wohl für viele der VIPs: „Heute geben wir uns die volle Dröhnung“, sagt die Millstätterin lachend, die sich speziell auf die Führung in die Boxengasse und in die Garage des Red Bull Teams gefreut hatte.