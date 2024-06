Es ist auch ein Jahr der Jubiläen am Red Bull Ring, die 2024 in Spielberg gefeiert werden. Eine Wiederholung des bis dato einzigen österreichischen Sieges gilt de facto als ausgeschlossen – Niki Laudas Triumph vor 40 Jahren wird in naher Zukunft wohl unerreicht bleiben. Der Besitzwechsel von A1 zum Imperium von Dietrich Mateschitz liegt mittlerweile 20 Jahre zurück und vor zehn Jahren kehrte die Motorsport-Königsklasse mit einem Formel 1-Rennen in die Steiermark retour. Neben einer Reihe von anderen Veranstaltungen wie MotoGP, AirRace, DTM, GT Masters oder TruckRaceTrophy.