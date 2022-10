Was für ein Rennen in Hockenheim, was für ein Schrotthaufen auf der Strecke und was für ein spannendes Finish. Nach einem echten Chaosrennen, in dem sogar Motorblöcke auf der Strecke herumflogen, holte sich der Tiroler Lucas Auer den Sieg. Es ist sein zweiter Saisonerfolg sowie sein neunter Karrieresieg. Der 28-Jährige verwies Meisterschaftsspitzenreiter Sheldon van der Linde auf Rang zwei.

Auer erwischte einen guten Start, behielt seine Führung. Aber schon in Runde eins kam es nach einem Crash zu einer Safety Car-Phase. Kurz nach dem Re-Start kam es dann zu zwei schweren Unfällen, an denen insgesamt sechs Autos beteiligt waren. Nach einer kurzen, weiteren Safety-Car-Phase kam dann die rote Flagge – Abbruch.

Nach mehr als einer halben Stunde Pause ging es mit dem zweiten Re-Start weiter. Diesmal wurde hintereinander gestartet, Auer von Platz eins. Und der Tiroler übernahm sofort wieder die Spitze vor Marco Wittmann. Beide kamen in Runde 13 zum Pflichtstopp rein, beide Stopps sehr gut, Auer blieb vor Wittmann. Aber heimlich, still und leise hat der Amerikaner Dave Gore (Audi) als Erster den Pflichtstopp absolviert, führte also in Wahrheit das Feld an. In der Schlussphase ging Auer – und auch van der Linde und Wittmann – an Gore vorbei.

"War ein Superjob von uns allen"

„Das war heute wirklich ein schwieriges und nervenraubendes Rennen. Ich bin erstmals froh, dass alle Piloten relativ okay sind. Für mich war es einfach brutal. Harte Zweikämpfe mit Gore und Wittmann. Aber am Ende war es ein Superjob von uns allen. Und ich bin sehr stolz, jetzt ein Teil von so einem Showdown morgen zu sein", sagt der Kufsteiner.

Vor dem morgigen letzten Saisonrennen liegt Auer nur noch zwei Zähler hinter dem Südafrikaner. Spielberg-Triumphator Thomas Preining schied aus. Am Sonntag geht es um Alles oder Nichts. Das Qualifying beginnt um 10:10 Uhr, das Rennen um 13:30 Uhr. ProSieben ist ab 13 Uhr live dabei!