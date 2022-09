Der Rummel um Skilegende Marcel Hirscher reißt nicht ab. Wo auch immer er auftaucht, die Fans zücken ihre Handys und schnappen sich Autogramme. Der zigfache Weltmeister war die Attraktion beim DTM-Spektakel in Spielberg. Am Red Bull Ring spielte der Stargast, dem Geschwindigkeit im Blut liegt, "Taxifahrer" für Fans und ließ glückliche Gewinner exklusive Ritte erleben. Der Salzburger drehte seine schnellen Runden in einem Audi R8 LMS im Design seiner Skifirma Van Deer.