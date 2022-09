Je ausgeprägter Ecken und Kanten sind, desto mehr polarisiert man wohl in der Wahrnehmung anderer Menschen. Einer, der definitiv polarisiert, ist DTM-Pilot Mirko Bortolotti. Ein Mann mit eisernem Willen. Einer, der die DTM aufmischt wie kein anderer – und das mit Erfolg. Er ist jemand, der jedem knallhart ins Gesicht sagt, was er sich denkt. Schönreden ist so gar nicht seine Sache. Er fährt, seiner Meinung nach, hart, aber fair. Seine Manöver haben es in sich.