Er wirkt entspannt, smart und lächelt. Teamchef Gottfried Grasser schlug mit dem Grasser-Racing-Team in der DTM-Premierensaison ein wie eine Bombe. Mit dem Wahl-Wiener Mirko Bortolotti kämpft ein Fahrer um die Meisterschaft. In Spielberg lautet das Motto: Der Letzte wird der Erste sein, denn der GRT-LKW bog Donnerstagfrüh als Schlusslicht am Red Bull Ring ein. Die legendäre Strecke kennt der St. Margarethner seit seiner Kindheit. „Ich bin als Bub mit dem Radl zum Ring gekommen und habe hier mein erstes Formel-1-Rennen gesehen.“