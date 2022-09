Einen Vorgeschmack auf die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, kurz DTM, die am kommenden Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg Station macht, gab es Mittwochnachmittag auf dem Hauptplatz in Leoben. Das Team Winward Racing machte mit seinen Piloten Maximilian Götz (36) und David Schumacher (20) in der Bezirkshauptstadt einen Boxenstopp. Während Götz, DTM-Meister 2021, schon auf viel Erfahrung in dieser Rennserie mitbringt, absolviert Schumacher, übrigens Sohn von Ralf und Neffe von Michael Schumacher, seine erste DTM-Saison.