"Am Sonntag habe ich mich so gefühlt, als wäre ein Zug über mich drübergefahren", verriet Lucas Auer. Der 28-Jährige bog beim "Gold Cup" ein und konnte im abschließenden Rennen mit zwei Kollegen den Sieg erringen. "So war ich gut abgelenkt vor dem DTM-Showdown", grinst der 28-jährige Publikumsliebling. Der Kufsteiner ist in Hockenheim der erste Verfolger von Spitzenreiter Sheldon van der Linde (130 Punkte). Der achtfache DTM-Sieger ist dem Südafrikaner mit 119 Punkten dicht auf den Fersen.