Legenden fühlen sich am Red Bull Ring in Spielberg wie zu Hause. Neben Ski-Ass Marcel Hirscher, ließ sich auch der fünfmalige Motorrad-Weltmeister, Jorge Lorenzo, das Spektakel in der Steiermark nicht entgehen. Der Spanier spazierte mit Kommentator und "Buddy" Eddie Mielke durch das Fahrerlager und beobachtete das Samstagrennen hautnah aus der Box von Team Bernhard. "An Spielberg habe ich sehr schöne Erinnerungen aufgrund meines letzten Sieges 2018. Ich genieße diese Show hier. Es ist für mich das erste Mal bei der DTM. Es ist für die Fans so genial, dass sie so nahe an alles herankommen, auch an die Fahrer. Es gibt viele Aktivitäten nebenher. Das ist sehr speziell und macht diese Serie so attraktiv."