Lucas Auer © KK

Lucas Auer kehrt ins Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) zurück. Der 25-jährige Tiroler, der in der vergangenen Saison in der japanischen Super Formula aktiv gewesen ist, fährt in der kommenden DTM-Saison für BMW, gab der Hersteller am Mittwoch bekannt. Von 2015 bis 2018 war Auer bereits DTM-Pilot für den Konkurrenten Mercedes.

Mithilfe des Red Bull Junior Teams hatte Auer im vergangenen Jahr den Umstieg in den Formelsport versucht. Im Rennen um eine Superlizenz, die die Grundlage für ein künftiges Formel-1-Engagement gewesen wäre, erzielte der Neffe des früheren Formel-1-Piloten Gerhard Berger in Japan aber nicht genügend Punkte. Mittlerweile ist Auer nicht mehr Teil des Nachwuchsförderprogramms von Red Bull.