Mit Nico Thöni, Lukas Walchhütter, Stefan Kerschbaumer und Christopher Kemmer starten vier Steirer am Samstag beim Acht-Stunden-Rennen in Sepang (Malaysia) im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Nico Thöni startet in Malaysia © (c) Helmut Ohner

Die Mattscheibe war lange der einzige Anhaltspunkt für Nico Thöni, um ein Bild von der Motorsport-Rennstrecke in malaysischen Sepang zu bekommen. "Ich kenne sie bisher nur vom MotoGP schauen und vom PlayStation spielen", sagt der Brucker und lacht – doch das ändert sich dieser Tage. Der 24-Jährige ist neben Lukas Walchhütter, Stefan Kerschbaumer und Christopher Kemmer einer von vier steirischen Motorrad-Rennfahrern, die am Samstag bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft in Malaysia am Start stehen.