Marc Marquez gewann den letzten Grand Prix des Jahres in Valencia. Jorge Lorenzo fuhr sein letztes Rennen. Brad Binder verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Moto2.

Alex und Marc Marquez © (c) AP (Alberto Saiz)

Letzter Grand Prix des Jahres, letztes Rennen von Jorge Lorenzo. Am Donnerstag hatte der Spanier seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Sonntag stieg er das letzte Mal von seiner Honda ab - nach 17 Jahren Rennsport, nach insgesamt fünf Weltmeistertitel. Der 13. Platz in Valencia war natürlich nicht unbedingt ein schöner Abschied.