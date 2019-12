Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

MOTORCYCLE - Austrian MotoGP 2017 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Oft und oft war zu hören, dass im Motorsport Doping nicht sehr viel bringt. Alles schön gut, erwischt wurde jetzt dennoch ein Motorrad-Rennfahrer. In einer Urinprobe des Italieners Andrea Iannone wurde eine verbotene Substanz festgestellt. Die Federation International Motocycliste (FIM) hat demnach sofort den Aprilia-Werkspiloten suspendiert.

Die Probe hat Iannone am 3. November 2019 beim GP von Malaysia abgegeben. Die WADA untersuchte die Urinprobe ab in einem Dopinglabor und entdeckte dabei verbotene Substanzen, in erster Linie Nandrolon, das der Gruppe der synthetischen Anabol-androgene Steroide angehört.

Die FIM-Nachricht im Original

Foto ©

Der 30-jährige Iannone kann nun verlangen, dass die B-Probe geöffnet wird. Bis zum Ergebnis werden von der FIM keinerlei weitere Informationen folgen.

Der Zeitpunkt war nun natürlich etwas ungünstig. Denn ausgerechnet am Dienstag war die Aprilia-Weihnachtsfeier angesetzt.