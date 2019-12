Zahlreiche Angebote - Eisstockschießen, Führungen, Wanderwege uns vieles mehr - gibt es auch in den Wintermonaten am Red-Bull-Ring in Spielberg.Außerdem wird zum ersten Biathlon-Camp geladen.

Auch im Winter wird am Red-Bull-Ring Gas gegeben © Lucas Pripfl Photography

Der Red-Bull-Ring in Spielberg hat wieder auf Winterbetrieb umgestellt. Auch in der kalten Jahreszeit wird rund um die Strecke einiges geboten - im wohlig Warmen wie auch im Freien. Unter dem Motto "Winterspaß für die ganze Familie" können kleine und große Besucher etwa mit den "Crazy Karts" durch die Boxen düsen.



Im "Welcome Center" begegnet man dem "Red-Bull-Ring" im Kleinformat: Auf einer der Formel 1-Strecke nachempfundenen Carrera-Rennbahn kann man sich spannende Rennen liefern. Geboten werden auch Winterwanderwege auf den Spuren der Motorsportlegenden. Stocksportfreunde kommen auf der Synthetik-Eisstockbahn direkt vor dem "Welcome Center" auf ihre Kosten.