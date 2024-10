Es war ein Bild mit Symbolcharakter. Kurz vor Beginn der steirischen Galanacht des Sports trafen einander gleich nach dem Eingang Sturm-Trainer Christian Ilzer und GAK-Trainer Gernot Messner. Und sofort entspann sich ein amikales, aber intensives Gespräch – über Fußball, worum sonst.

Es war zwar in Ermangelung eines Tisches mit Salz- und Pfefferstreuern keine Neuauflage des sagenumwobenen ersten Treffens zwischen Pep Guardiola und Thomas Tuchel, das in Taktikdiskussionen endete, aber weit gefehlt hat es nicht. Beide Trainer kennen einander seit Jahren, beide schätzen einander und respektieren einander. „Das“ sagte Ilzer auf der Bühne, „ist genau so, wie es sein soll. Am Feld machen wir uns aus, welche Mannschaft besser ist, abseits davon pflegen wir einen respektvollen, kollegialen Umgang.“

Diesen wünscht man sich auch beim so lang ersehnten ersten Grazer Derby in Österreichs höchster Spielklasse nach 17 Jahren. Nach den unschönen Szenen vor und nach dem letzten Duell im Cup wurde an vielen Schrauben gedreht. Ob das Derby aber zu diesem Fußballfest wird, das sich alle wünschen, hängt davon ab, ob die Fans sich bzw. die größten Idioten in ihren Reihen, die auf Krawall aus sind, unter Kontrolle haben.

Auf dem Feld geht es heute um nichts weniger als den Titel als „Nummer eins von Graz“, zumindest bis zum nächsten Derby. Die Tabelle ist da völlig egal. Rund ums Stadion geht es darum, das Derby zum Ereignis „Nummer eins von Graz“ zu machen. Emotional, aber respekt- und friedvoll.

Ganz so, wie Ilzer und Messner.