Malerisch liegt es da am Fuße des Großglockners, beschaulich eingebettet in hohe Bergwände. Wer die Ruhe sucht, bucht im Sommer ein Quartier im oberen Mölltal, weg vom hektischen Alltag und raus aus sommerlicher Tropenhitze. Doch an diesem Wochenende ist alles ein wenig anders – auch ganz zur Freude der Einwohner des 1000-Seelen-Dorfes und seiner vorwiegend deutschen Gäste. Denn der „Großglockner Mountain Run“ bringt auch viel Rummel in den Ort.