Dass der „Großglockner Mountain Run“ heuer wieder zum Weltcup der „World Mountain Running Association“ zählt und die dritte von 13 Saison-Stationen darstellt, lockt in diesem Jahr unter rund 1000 Startern aus 25 Nationen auch die absolute Weltelite nach Heiligenblut. Bis auf Vorjahressieger Patrick Kipngeno (KEN), der in den USA im Einsatz ist, ist alles im beschaulichen Alpendorf für ein Wochenende eingezogen, was in der Szene Rang und Namen hat. Unter ihnen befindet sich auch der amtierende Europameister, Joe Steward aus Manchester.