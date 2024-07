Dieses Wochen-Ende (6. und 7. Juli) findet der „Groß-Glockner Mountain Run“ statt. Der Groß-Glockner ist der höchste Berg Österreichs. Beim Lauf am Sonntag (7. Juli) müssen die Läuferinnen und Läufer 13 Kilometer und 1.300 Höhen-Meter schaffen. Der Lauf startet in Heiligen-Blut und endet auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.

Neu an der Veranstaltung ist der „King of Heiligen-Blut“ am Samstag (6. Juli). Das ist ein Lauf mit 4 Runden in Heiligen-Blut. Das ist eine Gemeinde am Fuße der Hochalpen-Straße zum Groß-Glockner.

Es wird auch wieder Kinder- und Jugend-Wettbewerbe geben.