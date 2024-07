In Heiligenblut geht es wieder bergauf. Nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch touristisch. Mit dem Teilnehmerrekord, den es dieses Wochenende geben wird, geht beides nämlich Hand in Hand. „Mehr als 1000 Anmeldungen sind es bereits und bis Sonntagfrüh ist auch noch die Nachnennung möglich“, schildert Michael Kummerer, Organisator des „Großglockner Mountain Run“. Zusammen mit dem Begleittross der Profisportler und den Familien der Hobbyläufer sorgt das für volle Betten in der Nationalpark-Region Hohe Tauern. 5000 Nächtigungen löst das Event aus.