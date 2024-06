Max Coatta (30) gilt als schneller, torgefährlicher und gleichzeitig hart arbeitender Stürmer. Coatta hat Erfahrung in der ECHL sowie in der AHL gesammelt und schoss Ritten im Vorjahr unter Neo-VSV-Coach Tray Tuomie zum Meistertitel in der Alps Hockey League. Seine persönliche Bilanz dabei: 68 Punkte in 53 Spielen, davon 34 Tore. Er hat bei den Blau-Weißen einen Vertrag für die kommende Spielsaison signiert.

„Max Coatta war im Vorjahr mit richtig starken Leistungen und seinen Leadership-Qualitäten maßgeblich am Meistertitel von Ritten verantwortlich. Er ist technisch ein sehr starker Spieler mit einem harten Schuss, der vor dem Tor für viel Gefahr sorgt. Außerdem ist er ein harter Arbeiter, der neben seinem ausgeprägten Torinstinkt auch seine Nebenspieler besser macht. Ich schätze zudem an ihm, dass er ein echter Teamplayer ist. Er ist sich für keine Aufgabe zu schade und auch für die Kabine eine große Bereicherung“, beschreibt Trainer Tuomie den jüngsten Villacher Neuzugang.