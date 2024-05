Das Karussell in Villach hat gestoppt. Und der Nächste, der Platz nimmt steht nun fest: Tray Tuomie wurde zum neuen VSV-Headcoach ernannt. Zuletzt eroberte der 56-jährige Kanadier hinter der Ritten-Bande den Meistertitel in der Alps Hockey League. Allerdings soll das seine Vita nicht schmälern. Tuomie war bereits Übungsleiter bei den DEL-Klubs Nürnberg Ice Tigers sowie Augsburger Panther. In Deutschland ist der frühere Stürmer übrigens bereits Anfang der 1990er Jahre aufgeschlagen, spricht einwandfrei deutsch und startete mit seiner Trainer-Karriere 2010 bei Düsseldorf.