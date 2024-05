In München wird seit Monaten fieberhaft nach einem Trainer gesucht. Drei Absagen hagelte es mittlerweile für den großen FC Bayern. Viele wollen sich die Vorgänge an der Säbener Straße einfach nicht mehr antun. Das sagt etwas über den Klub, den Sport – aber vor allem über den Job, sowie all seine teils unzumutbaren Facetten, die er mitbringt. Ein EC Hollywood war der VSV nie. Doch auch hier sind die Verantwortlichen seit Monaten damit beschäftigt, einen adäquaten Übungsleiter zu finden.