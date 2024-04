Die 2:3-Auftaktniederlage gegen Norwegen haben die Österreicherinnen schnell abgeschüttelt. Gegen Südkorea zeigte die Mannschaft von Alexander Bröms ein anderes Gesicht: Schneller, geradliniger, einfach griffiger agierten Annika Fazokas und Co. Die Verteidigerin war es auch, die nach dem Doppelpack in Spiel eins auch das 1:0 gegen die Koreanerinnen erzielte (17.). Nur 101 Sekunden später ging auch Kapitänin Anna Meixner der Knopf auf, die Schweden-Legionärin stellte auf 2:0. Die Entscheidung brachte Meixner nach 27 Sekunden im letzten Drittel mit ihrem Doppelpack. Dann trafen mit den Klagenfurterinnen Lena Dauböck (57.) und Tamara Grascher (58.) noch zwei Lokalmatadorinnen, ehe abermals Meixner den Schlusspunkt in Überzahl setzte (59.).

Parallel gewann Norwegen 4:3 nach Penaltyschießen gegen Frankreich, die Französinnen holten zuerst ein 0:3 auf, danach brauchte es 20 Penaltys für die Entscheidung.