„Jetzt ist es also endlich so weit, wir sind alle bereit. Gut, dass es losgeht“, strahlt ÖEHV-Teamchef Alexander Bröms. Nach mehr als einer Woche Vorbereitung unter dem Schweden, der parallel auch Manager des Frauenteams von Leksands ist, steht der 23er-Kader für die WM der Division IA in Klagenfurt, gespickt mit elf Legionärinnen bereit, um in der Gruppe mit Norwegen, Südkorea, Frankreich, Ungarn und den Niederlanden historisches zu schaffen: „Wir wollen erstmals in die Topdivision.“