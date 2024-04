Dass das österreichische Fraueneishockey sich immer mehr am Vormarsch befindet, zeigen nicht nur die starken Leistungen der Graz Huskies in der europäischen EWHL-Liga, wo heuer auch der Play-off-Einzug geschafft wurde. Auch das Nationalteam ist im Lauf der jüngeren Vergangenheit stetig erstarkt. So sehr, dass man bei der heute beginnenden B-WM (“Division IA“) ein hohes Ziel klar formuliert. „Wir wollen aufsteigen“, sagt Lisa Schröfl. Die 20-Jährige ist eine von vier Steirerinnen im Aufgebot und ebenso wie ihre Landsfrauen Emma Mörtl (21, Long Island Univ.), Marja Linzbichler (19, Norwich Univ.) und Topstar Theresa Schafzahl (Boston) aktuell eine USA-Legionärin, spielt zusammen mit Mörtl für das Team der Long Island University.