Jenny (l.) und Conny Ertl freuen sich auf das Heimspiel-Doppel am Wochenende © KK

Was Badmintonspielerin Jenny Ertl ein Jahr nach ihrem schweren Autounfall sportlich an den Tag legt, ist beeindruckend. Und genau das will die 24-Jährige am Wochenende beim Heimspiel-Doppel in St. Ruprecht erneut unter Beweis stellen. „Feldkirch seh ich auf Augenhöhe. Da sind einige Punkte drinnen. Wolfurt ist hingegen ein anderes Kaliber. Wir werden alles reinhauen, aber unter Druck setzen wir uns nicht, das macht die Ausgangslage nur schwieriger“, so die Klagenfurterin, die erzählt, dass Kärntens Traditionsklub in der Bundesliga momentan einen Altersdurchschnitt von 19,5 Jahren hat. „Wir sind neu zusammengewürfelt. Da braucht es einfach noch seine Zeit.“