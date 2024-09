Jahrelang haben sie zusammen für den WAC in der Bundesliga die Knochen hingehalten, auch gemeinsam im Europacup die Schuhe geschnürt. Beim historischen 4:0 in Gladbach in der Europa League 2019 standen sie auch gemeinsam auf der großen Bühne. Die Rede ist von Mike Novak und Mario Leitgeb, die im Sommer beide den Lavanttalern den Rücken kehrten und in der Regionalliga Mitte anheuerten. Der eine, der Kärntner Novak, in Treibach. Der andere, Leitgeb, in seiner steirischen Heimat bei Zweitliga-Zwangsabsteiger Leoben. Am Freitag (19 Uhr) treffen sie sich am „Monte Schlacko“ wieder. Treibach kommt nach dem ersten Sieg in der vergangenen Runde (3:1 gegen St. Anna) mit Selbstvertrauen, Leoben mit Wut im Bauch, setzte es für den Leader doch zuletzt in Wels (0:2) die erste Pleite.