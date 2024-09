Im ÖFB Cup der Frauen schlugen sich die Kärntner Teams in Runde eins tapfer gegen namhafte Gegner, schieden aber aus. Die Carinthians Hornets unterlagen dem LASK 0:2, gegen Topklub Sturm Graz setzte es für Austria Klagenfurt ein 0:4.

In der 1. Klasse C macht Chigbogo Onuh vom SV Moosburg auf sich aufmerksam. 15 Volltreffer hat er in dieser Saison bereits auf seinem Konto. Das hilft seiner Mannschaft enorm. Die Moosburger führen aktuell die Tabelle an.

Zu einem Erdrutschsieg kam es in der 1. Klasse B. Dort feierte Maria Gail einen 8:1-Heimsieg gegen Bad Kleinkirchheim. Dabei sind Raphael Kattnig sowie Ivan Krnjic je vier Treffer in einem Spiel gelungen. Für die Mannen aus Bad Kleinkirchheim ist es nicht die erste hohe Niederlage, die sie in dieser Saison verkraften müssen. Tabellenführer Atus Nötsch trennte sich, nach anfänglichem Rückstand, im Derby vom SV Arnoldstein mit einem 1:1.

Noch immer ohne Sieg steht die Admira Villach vor Runde sieben in der 1. Klasse B da. Die Villacher dürften keinen Weg aus der Negativspirale herausfinden. Es wurden bereits einige Stimmen laut, die behaupten, dass sich mit der Admira die nächste Villacher Kampfmannschaft aus einem Bewerb zurückziehen könnte.

Die Tormaschinerie im Gitschtal läuft auch heuer wie im Vorjahr. Mit 124 Treffern in der letzten Saison, gehen es die Kicker aus dem Gitschtal um Spielertrainer Philipp Kofler in dieser Spielzeit gleich an. In der 2. Klasse A kann man nach fünf Runden bereits auf 25 Tore zurückblicken. Im Durchschnitt sind das fünf pro Spiel. Das Resultat des Klubs: Tabellenführer in seiner Klasse. Zuletzt konnte man das Topspiel gegen Tristach 3:1 gewinnen. Der Aufstieg in die 1. Klasse ist heuer das klar deklarierte Ziel.

Im Nachwuchsbereich des SV Spittal gibt es Unstimmigkeiten. Nachwuchsleiter Suvad Rovcanin legte sein Amt zurück, ein Nachfolger wird gesucht.