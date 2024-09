Klagenfurter Fußballklubs gibt es in der Kärntner Liga zur Genüge. Mit SV Donau, Austria Klagenfurt Amateure, SAK und KAC 1909 stammen gleich vier Vereine aus Kärntens Landeshauptstadt. Bei letztgenanntem Verein kam es am Sportplatz KAC gestern zum Aufeinandertreffen zweier gestandener Kärntner Fußballvereine.

Es dauerte keine halbe Stunde, bis der erste Treffer zugunsten der Gäste fiel. Nach einem Elfmeterpfiff verwandelte Kapitän Zoran Vukovic den Strafstoß eiskalt und sorgte so mit seinem zweiten Saisontreffer für die 1:0 Führung der Gäste. Dieser Stand leuchtete dann auch am Ende der ersten Hälfte auf der Anzeigetafel.

Runde der Klagenfurter Duelle

In der zweiten Hälfte ging das bisher defensive Spiel in der gleichen Tonart weiter. Offensiv-Bemühungen auf beiden Seiten führten zu keinen Toren und SAK-Tormann Kristijan Kondic feierte am Ende des Abends ein „Shutout“. Im zweiten Klagenfurter Duell siegten Austria Klagenfurts Amateure mit 3:0 gegen SV Donau.