Nach einem Wochenende voller Radsport biegt die Alpe Adria Tour heute auf die Zielgerade. Schon am Freitag waren die Kärntner Nachwuchs-Rad-Asse erfolgreich. Am Samstag ging es in derselben Gangart weiter. Allen voran Lea Unterköfler (Feld am See). Sie gewann das Rennen in der Klasse U17w mit einem deutlichen Abstand von 43 Sekunden und schnappte sich den Tagessieg.

RC KAC mit starker Performance

Auch die heißen Eisen des RC KAC wussten wieder zu überzeugen. Niklas Wiesmayr konnte die Kategorie U17m überlegen für sich entscheiden. „Hier wird es in Hinsicht auf die Gesamtwertung noch extrem spannend werden“, sagt Paco Wrolich (Veranstalter, RC KAC). Nach dem Zeitfahren hat sich alles noch knapper zusammengeschoben. Santiago Wrolich (RC KAC) belegte hier den sechsten Etappenplatz, liegt in der Gesamtwertung nun wieder auf dem zweiten Platz. Er hat auf den dritten Rang gerade mal eine Sekunde Vorsprung. Ein Sekundenpoker in Klagenfurt ist heute beim Finale der Alpe Adria Tour also vorprogrammiert.

Finale am Sonntag

Bei den Junioren hat Felix Rützler (RC KAC) nach wie vor die besten Chancen auf den Gesamtsieg und liegt auf Platz 2 in seiner Altersklasse. Ihm gelang beim Zeitfahren am Samstag der dritte Platz. Elina Unterholzer aus Wolfsberg trägt nach wie vor das gelbe Trikot und fuhr Samstag beim Zeitfahren einen Sieg ein. Heute, Sonntag kommt es zum Abschluss einer sehenswerten Alpe Adria Tour. Das große Finale steigt heute rund um den Klagenfurter Ring. Ab 10 Uhr starten die diversen Klassen. Es ist im gesamten Innenstadt-Gebiet mit Straßensperren zu rechnen. Es dürfte in vielen Altersklassen wohl zu einigen Sekunden-Krimis kommen.