Kärnten hat etwas, das die USA nicht haben. Wenn es nach dem Leiter des Washington Spin Cycle Club David Butterworth geht, ist Kärnten den US-Amerikanern im Nachwuchs-Radsport klar überlegen. Von Events, wie der internationalen Alpe Adria Tour können sie in Übersee nur träumen. Die Nachwuchs-Sportler aus Washington stellen eine der 16 Nationen, die bei der wohl größten Nachwuchs-Radrundfahrt Österreichs an den Start gehen. Heute, Dienstag fand die Pressekonferenz im Rathaus Klagenfurt statt. Das Hauptziel des Events ist es, junge Leute zum Radfahren zu bringen. Der RC KAC steht seit jeher für eine gute Nachwuchsarbeit. Unlängst fuhr RC KAC-Aushängeschild Heimo Fugger zum Europameister-Titel auf der Betonbahn im Punkterennen bei den Junioren.

Pressekonferenz füllte den Festsaal

Welchen Stellenwert die internationale Alpe Adria Tour des RC KAC bereits genießt, zeigte sich wieder bei der Pressekonferenz. Das Veranstaltungsteam rund um Paco Wrolich durfte unter anderem Landeshauptmann Peter Kaiser, Vertreter der Klagenfurter Stadt-Politik wie Sport- und Frauen Referentin Constanze Mochar sowie die Bürgermeister Andreas Scherwitzl (Magdalensberg) und Walter Zemrosser (Althofen) im Festsaal begrüßen. „Unsere Alpe Adria Tour nimmt immer gewaltigere Dimensionen an. Das zeigen die bereits 300 Anmeldungen und die Nationen-Vielfalt“, sagt Paco Wrolich vom Veranstalter RC KAC. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser zeigte sich erfreut über die fünfte Auflage der Alpe Adria Tour. „Ein herzliches Dankeschön an Paco Wrolich und sein Team. Dieses Event verleiht dem Radsport in Kärnten einen zusätzlichen Drive“, so Kaiser.

Drei Tage in Kärnten unterwegs

Der Start der Tour erfolgt am Donnerstag um 10 Uhr in Ottmanach. Der Freitag steht ganz im Zeichen des Villacher Hausberges. In zwei Etappen geht es unter anderem von der Villacher Alpenarena auf den Dobratsch. Samstag geht es für das Einzel-Zeitfahren nach Althofen. Das Grande Finale findet Sonntag in Klagenfurt statt. Neben den Nachwuchs-Sportlern gehen an diesem Tag auch die Damen im Zuge eines Bundesliga-Rennens an den Start. Der Start und das Ziel befinden sich am Arnulfplatz 1. In der Klagenfurter Innenstadt ist dann auch mit Straßensperren zu rechnen. Der gesamte Ring ist zu den Rennzeiten gesperrrt. Der erste Start am Sonntag erfolgt um 10 Uhr, der Letzte um 13.15 Uhr.