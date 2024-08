Die internationale Alpe Adria Tour des RC KAC zieht dieses Wochenende den Radsport-Nachwuchs aus der ganzen Welt nach Kärnten. Bei der zweiten Etappe am Freitag galt es für die Nachwuchs-Radsportler den anspruchsvollen Kurs rund um die Villacher Alpenarena und den Dobratsch zu meistern. Paco Wrolich vom Veranstalter RC KAC: „Die Leistungen der Österreicher und Kärntner konnten sich auf der 2. Etappe beim Einzelzeitfahren auf dem sehr selektiven Kurs der Villacher Alpenarena sehen lassen.“ Marc Hierschläger (Oberösterreich, Walding) gewann in der Kategorie U15m nach seinem Sieg in Ottmanach (1. Etappe) auch die 2. Etappe und verteidigte damit sein gelbes Trikot. Alivse Kanda-Diwidi (RC Panaceo KAC) konnte sich Platz 5 der U15m sichern. Den 5. Platz im internationalen Fahrerfeld, in dem das Niveau sehr hoch war, sicherte sich in der U13 Max Leitner(RC Panaceo KAC).