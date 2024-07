David gegen Goliath“, heißt es alljährlich in der ersten Runde des ÖFB-Cups. Auch diesmal sind bis auf die Bundesligisten WAC, der bei Burgenland-Liga-Klub Draßburg gastiert, und Austria Klagenfurt, die in Gloggnitz (Regionalliga Ost) ran muss, alle Kärntner Vertreter in der Außenseiterrolle. Insgesamt sechs Mannschaften aus dem südlichsten Bundesland nehmen am Pokalbewerb teil. Am Freitag sind Regionalliga-Aufsteiger Treibach und die Kärntnerliga-Topklubs Velden und Köttmannsdorf daheim im Einsatz, auch die Kärntner Erstligavereine sind schon am ersten Tag des Bewerbswochenendes gefordert. Abgerundet wird es am Samstag (18 Uhr) in Klagenfurt, wo die neu formierte Spielgemeinschaft ASK/HSV gegen Regionalliga-Ost-Verein Union Mauer antreten wird.