Fünf Testspiele hat der WAC bisher in den Beinen, bevor nächste Woche am Freitag in der ersten ÖFB-Cuprunde im Burgenland Landesligist Draßburg wartet. Vier Siege und ein Remis sind die zufriedenstellende Bilanz für das Team von Didi Kühbauer, ehe am Samstag (17 Uhr) der letzte Härtetest in der heimischen Arena gegen Udinese, den Klub vom Osttiroler Sandi Lovric, wartet. „Die Vorbereitung bisher war wirklich gut, wir haben von Spiel zu Spiel besser lernen und umsetzen können, was das Trainerteam von uns will. Künftig werden wir wohl wieder geradliniger nach vorne spielen als zuletzt. Es liegt aber und, das umzusetzen, was uns der Trainer, der sehr viel und klar kommuniziert, mitgibt. Jetzt werden wir sehen, ob das gegen einen starken Gegner wie Udine auch klappt“, sagt Kapitän Dominik Baumgartner, dessen Klub schon ab 14 Uhr zu Grillerei, Hüpfburg, Riesenwuzzler und Co. beim Fan-Opening in der Lavanttal Arena lädt.