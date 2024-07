Gefühlt liegt es erst einen Wimpernschlag zurück und doch ist sie schon wieder so fern: die Erinnerung an Georgiens Achtelfinalauftritt beim ersten EM-Turnier überhaupt gegen den späteren Europameister aus Spanien. In einem Spiel, in dem beherzt kämpfende Georgier alles auf dem Platz ließen und am Ende trotz 1:4 erhobenen Hauptes Deutschland verlassen konnten, wirkte auch ein WAC-Kicker elementar mit. Sandro Altunashvili wurde noch in Hälfte eins eingewechselt, absolvierte immerhin 49 EM-Minuten in der K.o.-Phase. Davor war er gegen die Türken nur zu einem Kurzeinsatz gekommen, als Georgien unglücklich am Ende noch 1:3 verlor.