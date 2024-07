Einst wirbelte mit Milos Jojic ein serbischer Edeltechniker im Mittelfeld des WAC. Nun steht der Bundesligist um Coach Didi Kühbauer offenbar vor der Verpflichtung eines Landsmanns auf gleicher zentraler Position.

„Der dritte Fußballspieler, der Novi Sad diesen Sommer verlassen wird, ist Dejan Zukić. Er wird seine Karriere in der österreichischen Bundesliga fortsetzen. Der Mittelfeldspieler steht kurz vor einer Einigung mit Wolfsberg“, heißt es vom Sportal „Mozzartsport“. Und weiter: „Bei den Wolfsbergern hofft man darauf, dass Zukić den Klub zurück in die Tabellenspitze bringt.“



„Zuka“ gilt auf dem Balkan als Freistoßkönig, holte 2020 den serbischen Pokal und sein Marktwert liegt laut transfermarkt bei 2 Millionen Euro. Eine Hausnummer. Bestätigen will man beim WAC eine Einigung noch nicht. „Es gibt, Stand jetzt, nichts zu vermelden“, so Klubmanager Markus Perchthaler am Montagmittag. In der vergangenen Saison kam Zukic auf beachtliche 12 Tore und sieben Assists in 44 Einsätzen für Novi Sad.

Jojic (links) während seiner Zeit in Wolfsberg © (c) GEPA pictures/ Simona Donko

Was sagt Jojic über den Kollegen? „Ich habe davon gehört. Ein sehr talentierter Spieler, er hat eine gute Saison gespielt, das wäre ein guter Schritt für ihn. Er hat Potenzial, ist am Ball sehr stark, mit einer guten Technik“, so Jojic, der aktuell in Riga kickt. „Er würde Qualität in die Mannschaft bringen. Die Region wird ihm gefallen. Ich hatte ja selbst tolle sechs Monate in Österreich beim WAC. Ich erinnere mich gerne.“ Und was macht Jojic? „Ich hätte grünes Licht für einen Wechsel, könnte Riga verlassen. Mal sehen, was kommt.“

Die Mannschaft weilt aktuell in Windischgarsten im Trainingslager, wo am Dienstag (18 Uhr) gegen Racing Strasbourg (FRA) getestet wird.